Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında feci bir katliam yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 38 yaşındaki Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi 36 yaşındaki Ayşegül Coşkun'un ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi.

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HABERİN ÖZETİ Korkuteli'deki katliamda pes dedirten ifade: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesi ile kayınpederini silahla vurarak öldürdü. Olay, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. Şüpheli Sefer Coşkun, uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun ile kayınpederi Ahmet Engel ve kayınvalidesi Cemile Engel'i silahla vurdu. Olayda anne, baba ve kız hayatını kaybetti. Olay tanığı 3 çocuk jandarma tarafından koruma altına alındı. Cinayet şüphelisi Sefer Coşkun kaçarken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Coşkun'un ifadesinde olaydan pişmanlık duymadığı ve 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi.

EŞİNE, KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Sefer Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'e silahla kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanıklık eden 3 çocuk jandarma tarafından koruma altına alınırken, kaçan cinayet şüphelisi Sefer Coşkun, arazide kaçarken yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen Coşkun, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. Sefer Coşkun'un ifadesinde boşanmak üzere olduklarını ve olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi.