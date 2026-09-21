Korkuteli'deki katliamda pes dedirten ifade: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım

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İstanbul
Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında feci bir katliam yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 38 yaşındaki Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi 36 yaşındaki Ayşegül Coşkun'un ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi.
Sefer Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'e silahla kurşun yağdırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanıklık eden 3 çocuk jandarma tarafından koruma altına alınırken, kaçan cinayet şüphelisi Sefer Coşkun, arazide kaçarken yakalandı.
İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen Coşkun, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanıp, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. Sefer Coşkun'un ifadesinde boşanmak üzere olduklarını ve olaydan herhangi bir pişmanlık duymadığı, 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi.