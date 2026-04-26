6 Şubat depremi sonrası daha da aktifleşen faylara dikkat çekti! Osman Bektaş'tan deprem uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muş'un Bulanık ilçesi merkezli 4,1 deprem bölgeyi korkuttu. Komşu illerin aynı gün içerisinde depremle sarsılmaları sonrası gözler fay hatlarına çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgenin daha aktif ve hareketli olduğuna dikkat çekti.
Bektaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı etkileşimindeki fay-blok tektoniğinin doğal sonucu. Van–Yedisu–Muş hattındaki M4 civarı depremler Doğu Anadolu’nun 2023 Maraş depremleri sonrası daha aktif ve hareketli duruma girdiğini gösteren arka plan sismisitesidir."
https://x.com/profobektas/status/2048454799893365156?s=20
Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saat 08.01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyi uyararak "Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır" demişti