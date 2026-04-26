Muş'un Bulanık ilçesi merkezli 4,1 deprem bölgeyi korkuttu. Komşu illerin aynı gün içerisinde depremle sarsılmaları sonrası gözler fay hatlarına çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgenin daha aktif ve hareketli olduğuna dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 6 Şubat depremi sonrası daha da aktifleşen faylara dikkat çekti! Osman Bektaş'tan deprem uyarısı Muş'un Bulanık ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından daha aktif ve hareketli hale geldiğini gösteriyor. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Van–Yedisu–Muş hattındaki M4 civarı depremlerin, Doğu Anadolu'nun 2023 Maraş depremleri sonrası daha aktif ve hareketli duruma girdiğinin arka plan sismisitesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyi uyararak büyük bir depremi tetikleyebileceğini veya gerilmeyi artırabileceğini söyledi.

"DAHA AKTİF VE HAREKETLİ BİR DURUM BAŞLADI"

Bektaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı etkileşimindeki fay-blok tektoniğinin doğal sonucu. Van–Yedisu–Muş hattındaki M4 civarı depremler Doğu Anadolu’nun 2023 Maraş depremleri sonrası daha aktif ve hareketli duruma girdiğini gösteren arka plan sismisitesidir."

NACİ GÖRÜR: "GERİLMEYİ ARTIRIR"

Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saat 08.01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyi uyararak "Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır" demişti