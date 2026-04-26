Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün sabah saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından kentin komşusu olan Muş'ta da bir deprem kaydedildi.
Saat 19.48'de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından 4.1 olarak bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 15.56 kilometre olarak ölçüldü.
4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaşan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirgin olurken yetkililerden herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı.