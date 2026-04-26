Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bugün sabah saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından kentin komşusu olan Muş'ta da bir deprem kaydedildi.

Saat 19.48'de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından 4.1 olarak bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 15.56 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU

4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaşan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirgin olurken yetkililerden herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı.