Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Bingöl'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Özellik
|Değer
|Büyüklük
|4.4 (Mw)
|Yer
|Yedisu (Bingöl)
|Tarih
|2026-04-26
|Saat
|08:01:54 TSİ
|Enlem
|39.40639 N
|Boylam
|40.45278 E
|Derinlik
|7 km
https://x.com/DepremDairesi/status/2048268648314278284
Öte yandan Akdeniz'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra gece yarısı bir sarsıntı daha yaşandı.