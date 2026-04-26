Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Son depremler: AFAD'ın verilerine göre; sabah erken saatlerde Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 09:24

Bingöl'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
AFAD verilerine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
Deprem 26 Nisan 2026 tarihinde saat 08:01:54'te kaydedildi.
Merkez üssü Yedisu (Bingöl) olarak belirtildi.
Enlem 39.40639 N, Boylam ise 40.45278 E olarak açıklandı.
AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.4 (Mw)
  • Yer:Yedisu (Bingöl)
  • Tarih:2026-04-26
  • Saat:08:01:54 TSİ
  • Enlem:39.40639 N
  • Boylam:40.45278 E
  • Derinlik:7 km
https://x.com/DepremDairesi/status/2048268648314278284

AKDENİZ DE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Akdeniz'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra gece yarısı bir sarsıntı daha yaşandı.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.