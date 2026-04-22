Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağışın ardından yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, sitenin iki katını kapladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar oluştu ve bazı balkonlar yıkıldı. Enkaz altında kalan araçlarda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Olası yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenildi.

Gürültüyle büyük bir panik yaşayan bina sakinleri deprem olduğunu zannetti. Kendilerini dışarı atan bina sakinleri, istinat duvarını yıkıldığını görünce durumu ekiplere bildirdi.

BİNALAR TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhtemel yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi.

BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar meydana geldi, bazı balkonlar yıkıldı. Enkaz altında kalan araçlarda ise büyük çapta maddi zarar oluştu. Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.