Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü.
Gürültüyle büyük bir panik yaşayan bina sakinleri deprem olduğunu zannetti. Kendilerini dışarı atan bina sakinleri, istinat duvarını yıkıldığını görünce durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhtemel yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar meydana geldi, bazı balkonlar yıkıldı. Enkaz altında kalan araçlarda ise büyük çapta maddi zarar oluştu. Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.