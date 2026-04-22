Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sağanak sonrası çöken istinat duvarının yol açtığı yıkım drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan duvarın çöktüğü sırada binada bulunan vatandaşların deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 17:22

’nın ilçesinde öğle saatlerinde yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü.

HABERİN ÖZETİ

Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağışın ardından yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı çöktü.
Çöken duvar, sitenin iki katını kapladı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar oluştu ve bazı balkonlar yıkıldı.
Enkaz altında kalan araçlarda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olası yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Gürültüyle büyük bir panik yaşayan bina sakinleri deprem olduğunu zannetti. Kendilerini dışarı atan bina sakinleri, istinat duvarını yıkıldığını görünce durumu ekiplere bildirdi.

Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı

BİNALAR TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhtemel yeni çökme riskine karşı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi.

Herkes deprem oldu zannetti! Balkonlar yıkıldı, araçlar enkaz altında kaldı

BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayda can kaybı yaşanmazken, dairelerde ciddi hasar meydana geldi, bazı balkonlar yıkıldı. Enkaz altında kalan araçlarda ise büyük çapta maddi zarar oluştu. Bölgede taş düşmelerinin zaman zaman devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.