Rize’de heyelan yürekleri ağızlara getirdi! İş makinesi toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Kantarlı köyünde yaşanan heyelanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışması başlattı. Çalışmalar devam ederken, heyelan sahasına yakın bir noktada yeni bir toprak kayması meydana geldi. Göçük sırasında görev başında bulunan iş makinesi operatörü, tehlikeyi fark ederek geri geri giderek iş makinesini bölgeden uzaklaştırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

