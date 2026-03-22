Heyelan anı kamerada! Otomobil toprak altında kaldı

Mersin'de etkili olan sağanak yağış, Aydıncık ilçesi sınırları içindeki Mersin-Antalya karayolunda heyelana neden oldu. Seyir halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Sürücü Okan K. hafif yaralanırken, otomobilde ağır hasar oluştu. Heyelan nedeniyle bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan sırasında otomobilin toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.