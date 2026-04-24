İstanbul'da inanılmaz kaza! Uyuyan öğrenci koridora böyle uçtu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza, servis minibüsündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, emniyet kemeri takılıp olmadan uyuyan bir öğrencinin çarpmanın etkisiyle koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar yer aldı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen servis minibüsü okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. O sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan öğrenci, çarpışmanın etkisiyle koridora uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı, servis minibüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler savrulurken, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrencinin koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar dikkat çekti.