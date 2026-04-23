23-30 Nisan A101 Aktüel Kataloğu 2026! Perşembe günü derin dondurucu, buzdolabı, süpürge, şişme yatak ve kamp ürünleri geliyor

A101’de yepyeni indirimler, kampanyalı fiyatlar aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. Merdiven, banyo rafı, oyuncu koltuğu, halı çeşitleri, terlik, kahvaltı takımı, tabak çeşitleri, kupa, 2 katlı sepet, termos gibi ürünlerde indirim fırsatı yaşanacak. 65 İnç 4K UHD Led Televizyon 38.999 TL, 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL, No-Frost Buzdolabı 23.999 TL, 7 Kg Çamaşır Makinesi 14.799 TL, 150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL, M26 Cep Telefonu 5.999 TL, Wi-fi Güçlendirici 799 TL, Bluetooth Kulaklık 449 TL, Şarjlı El Süpürgesi 799 TL, Akıllı Tartı 349 TL, Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL, Bisiklet Çantası 349 TL, Duvar Aydınlatma 299 TL, Sensörlü Projektör 799 TL, Spor Eldiveni 199 TL, Tuvalet Kağıt Askılı Banyo Rafı 199 TL, 80x300 Yolluk 1.399 TL, Pamuklu Desenli Halı 899 TL olacak. Peki A101’e perşembe günü ne geliyor? İşte, 23-30 Nisan A101 Aktüel kataloğu…
65” 4K Ultra HD TV: 26.999 TL
58” UHD Smart TV: 32.999 TL
Mini buzdolabı 86 L: 9.499 TL
Mini buzdolabı 76 L: 8.499 TL
43” Android TV: 9.999 TL
32” Android TV: 6.499 TL
Cam ankastre set (ocak + fırın + davlumbaz): 16.999 TL
Buzdolabı: 14.999 TL
Derin dondurucu: 15.999 TL
Çamaşır makinesi: 17.999 TL
Cyclone süpürge: 3.999 TL
Koltuk ve halı yıkama makinesi: 5.999 TL
Bluetooth parti hoparlörü: 699 TL
Bluetooth kulaklık (TWS): 449 TL
Kulak üstü Bluetooth kulaklık: 649 TL
10 başlıklı masaj aleti: 1.599 TL
IPL lazer epilasyon cihazı: 2.199 TL
Postür dikleştirme cihazı: 349 TL
Boyun ve sırt masaj aleti: 2.199 TL
4 başlıklı masaj aleti: 899 TL
EMS kırışıklık giderici masaj aleti: 699 TL
Ayak masaj aleti: 329 TL
Akıllı vücut analiz baskülü: 649 TL
LED makyaj aynası: 299 TL
Erkek tıraş makinesi: 999 TL
Epilasyon aleti: 699 TL
Epilatör: 599 TL
Epilasyon seti: 699 TL
Yüz temizleme cihazı: 499 TL
Otomatik saç maşası: 999 TL
El şekil cihazı: 129 TL
Isıtıcılı kirpik kıvırıcı: 179 TL
Kaş düzeltme cihazı: 199 TL
Manikür seti: 399 TL
Yedek başlık 4’lü (diş fırçası): 199 TL
Elektrikli diş fırçası: 599 TL
Saç düzleştirici: 899 TL
Pike: 599 TL
Çift kişilik çarşaf: 349 TL
Tek kişilik çarşaf: 249 TL
Koltuk örtüsü: 329 TL
Yüz havlusu: 65 TL
El havlusu: 29.50 TL
Banyo havlusu: 69.50 TL
Erkek tişört: 249.30 TL
Kadın pijama takımı: 549 TL
Erkek pijama takımı: 549 TL
Kadın atlet: 99.50 TL
Kadın pantolon: 249 TL
Kadın sütyen: 115 TL
Kadın slip: 89.50 TL
Çorap: 49.50 TL
Terlik (kadın): 159 TL
Terlik (erkek): 149 TL
Terlik (çift bant): 179 TL
Büyük kamp çadırı: 3699 TL
Küçük kamp çadırı: 1899 TL
Şişme yatak (çift): 2699 TL
Şişme yatak (tek): 1199 TL
Şişme yatak (diğer): 1799 TL
Şişirme pompası: 429 TL
Elektrikli pompa: 599 TL
Kamp yastığı: 139 TL
Şişme koltuk: 3499 TL
Kamp sandalyesi: 1599 TL
Katlanabilir sandalye: 349 TL
Piknik sandalyesi: 349 TL
4 parça cezve seti: 229 TL
6’lı çay bardağı: 79.50 TL
6’lı kahve fincanı: 99.50 TL
3’lü saklama kabı: 89.50 TL
3’lü servis tabağı: 109 TL
Tava ve sahan seti: 699 TL
Mini pişirme ürünleri: 249 TL
Saklama kabı seti: 24.50 TL
Bardak: 24.50 TL
Termos: 699 TL
15 jant bisiklet: 2999 TL
Bisiklet ön sepet: 299 TL
Bisiklet zili: 44.50 TL
Bisiklet çantası: 349 TL
Suluk kafesi: 54 TL
Bisiklet kilidi: 169 TL
Elcik (gidon tutacağı): 99 TL
Suluk: 54 TL
Egzoz aparat: 549 TL
Cep telefonu: 5999 TL
Kablosuz kulaklık (büyük): 1899 TL
Kablosuz çocuk kulaklık: 499 TL
Kablosuz kulaklık (küçük): 449 TL
LED ampul: 99.50 TL
Wi-Fi güçlendirici: 799 TL
Su sebili: 8499 TL
Ankastre set (ocak + fırın + davlumbaz): 9999 TL
Buzdolabı: 23999 TL
Çamaşır makinesi: 14799 TL