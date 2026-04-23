Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde halk sağlığı ile oynayan ürünler 2 farklı kategori altında veriliyor. Bir kategoride “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” yer alırken, ikinci kategoride ise "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bulunuyor. Her iki listede de uygunsuz ürünlerin markaları, üretici firması ve ürünün hangi sebeple listede yer aldığı gibi bilgiler bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin'deki "Tek tırnaklı" skandalında ikinci dalga! Göz göre göre yine at eşek eti yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği listede, taklit veya tağşiş yapıldığı ya da sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirlenen çeşitli gıda ürünleri ve bunları üreten firmalar yer almaktadır. Mersin'de faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik ve Onur Tantuni işletmelerinde kırmızı et adı altında at ve eşek eti satıldığı tespit edilmiştir. Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde dağıtılan kavurmada şampiyon yarış atı eti kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Benzer tarihlerde Mersin'de Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etlerinde tek tırnaklı eti tespit edilmiştir. Özvarlı Süt Ürünleri tereyağında, Muhittinoğlu yoğurtta ve Çiğdem Kuzdere tereyağında bitkisel yağ bulunmuştur. Eroğlu Yemekçilik'in lahmacununda sakatat, Kamaş marka sumakta gıda boyası, Balbazar ve Gülsan marka ballarda ise taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenmiştir. Pekmez Dünyası'na ait bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edilmiştir.

GIDADA HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ YENİLENDİ

Gıdada hile yapan firmaların yer aldığı Bakanlık listesi 22 Nisan tarihi itibariyle güncellendi. Ve yine gıdada dehşete düşüren detaylar gözler önüne serildi.

HALKA ŞAMPİYON ATI YEDİRDİLER

Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa dağıtılan kavurmanın at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Yemeğin içinden çıkan çip skandalın ortaya çıkmasını sağlarken, kavurma yapılan etin şampiyon yarış atı Smart Latch’e ait olduğu tespit edildi.

Benzer tarihlerde Mersin'de 2 firmanın daha at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etinin tek tırnaklı eti olduğu ifşa edilmişti.

MERSİN’DE SKANLLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

22 Nisan’da yayınlanan yeni listede de Mersin'de bir skandal daha ortaya çıktı. Şehirde 2 firmanın daha kırmızı et diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri....

"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.

Elazığ'daki 'Eroğlu Yemekçilik'in lahmacununda sakatat, "Kamaş" marka sumakta gıda boyası, "Balbazar" ve "Gülsan" marka balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Mersin'de bulunan "Göksel Yemekçilik" ve "Onur Tantuni" adlı işletmelerin vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek eti) yedirdiği belirlendi.

"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi.