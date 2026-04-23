Mersin'deki "Tek tırnaklı" skandalında ikinci dalga! Göz göre göre yine at eşek eti yedirmişler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde halk sağlığı ile oynayan ürünler 2 farklı kategori altında veriliyor. Bir kategoride “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” yer alırken, ikinci kategoride ise "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bulunuyor. Her iki listede de uygunsuz ürünlerin markaları, üretici firması ve ürünün hangi sebeple listede yer aldığı gibi bilgiler bulunuyor.
Gıdada hile yapan firmaların yer aldığı Bakanlık listesi 22 Nisan tarihi itibariyle güncellendi. Ve yine gıdada dehşete düşüren detaylar gözler önüne serildi.
Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa dağıtılan kavurmanın at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Yemeğin içinden çıkan çip skandalın ortaya çıkmasını sağlarken, kavurma yapılan etin şampiyon yarış atı Smart Latch’e ait olduğu tespit edildi.
Benzer tarihlerde Mersin'de 2 firmanın daha at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etinin tek tırnaklı eti olduğu ifşa edilmişti.
22 Nisan’da yayınlanan yeni listede de Mersin'de bir skandal daha ortaya çıktı. Şehirde 2 firmanın daha kırmızı et diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri....
"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.
"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.
Elazığ'daki 'Eroğlu Yemekçilik'in lahmacununda sakatat, "Kamaş" marka sumakta gıda boyası, "Balbazar" ve "Gülsan" marka balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Mersin'de bulunan "Göksel Yemekçilik" ve "Onur Tantuni" adlı işletmelerin vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek eti) yedirdiği belirlendi.
"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi.