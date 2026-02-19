Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Onur Kaya

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçeleri arasında gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda toprak kayması meydana geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucu İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik durduruldu.
Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması yaşandı.
Toprak kayması nedeniyle yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı.
Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.
Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

DERE TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi'nde bazı araçlar sürüklendi. Akıntıya kapılan 45 AIS 751 plakalı hafif ticari araç ile 35 AT 1234 plakalı kamyonetin sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

Sürüklenen araçlardan çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı
