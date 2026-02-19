İstanbul-İzmir Otoyolu'nda heyelan! Her iki yön trafiğe kapatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda toprak kayması meydana geldi.

Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

DERE TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi'nde bazı araçlar sürüklendi. Akıntıya kapılan 45 AIS 751 plakalı hafif ticari araç ile 35 AT 1234 plakalı kamyonetin sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Sürüklenen araçlardan çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.