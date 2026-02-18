Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün gece yaşanan sağanak yağışın ardından mahalleli etrafı göle dönmüş evlerinde uyandı. Sokaklar, bahçeler ve evlerin bodrumları sular altında kalırken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler vatandaşların imdadına yetişti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:30

Dün gece 'de yaşanan şiddeti sağanak yağışlar nedeniyle bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı.

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı

İlçenin güneyinde yer alan Sümer Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından tarlalar, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu. Çok sayıda evin bodrumları da suyla dolarken bir evin ağılında bulunan küçükbaş hayvanlardan iki tanesi telef oldu. Kısa süre önce doğum yaptıkları öğrenilen koyunların 2 kuzusu ağıla dolan su nedeniyle telef olurken diğer kuzuların da etkilendiği öğrenildi.

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı

YETKİLİLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Sümer Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren ve mahalle sakinlerinin ihbarı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, İtfaiye ve Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile evlerin bodrumlarına dolan sular tahliye edilirken kanalizasyon sistemleri de kontrol edildi.

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı

Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren yetkililere seslenerek altyapı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Muhtar Çamdeviren, "Altyapımız yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nden destek istiyoruz. Her yağıştan sonra mahallemizin 180 ve 184 numaralı sokakları sular altında kalıyor. Uzun süredir burada ikamet eden vatandaşlarımız her yıl bu sıkıntılarla mücadele ediyor. Ekiplerimiz gelip destek veriyor ve suları tahliye diyorlar ama bizler kalıcı çözüm istiyoruz" dedi. Mahalle sakinleri de yetkililerden destek istedi.

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alerjik vücutlar için İbn-i Sina’dan şifa karışımı! Cilt rahatsızlıklarına son
Avusturalya, DEAŞ kampından serbest bırakılan vatandaşına kapıları kapattı: Kendi düşen ağlamaz
Çin'de havai fişek dükkanı havaya uçtu! Çok sayıda ölü var
ETİKETLER
#Nazilli
#su baskını
#sağanak yağış
#Altyapı Sorunu
#Sümer Mahallesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.