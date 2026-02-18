Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Nazilli'de mahalle sular altında kaldı

Dün gece Nazilli'de yaşanan şiddeti sağanak yağışlar nedeniyle bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı.

İlçenin güneyinde yer alan Sümer Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından tarlalar, yollar ve evlerin bahçeleri suyla doldu. Çok sayıda evin bodrumları da suyla dolarken bir evin ağılında bulunan küçükbaş hayvanlardan iki tanesi telef oldu. Kısa süre önce doğum yaptıkları öğrenilen koyunların 2 kuzusu ağıla dolan su nedeniyle telef olurken diğer kuzuların da etkilendiği öğrenildi.

YETKİLİLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Sümer Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren ve mahalle sakinlerinin ihbarı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, İtfaiye ve Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile evlerin bodrumlarına dolan sular tahliye edilirken kanalizasyon sistemleri de kontrol edildi.

Mahalle Muhtarı Talat Çamdeviren yetkililere seslenerek altyapı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Muhtar Çamdeviren, "Altyapımız yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nden destek istiyoruz. Her yağıştan sonra mahallemizin 180 ve 184 numaralı sokakları sular altında kalıyor. Uzun süredir burada ikamet eden vatandaşlarımız her yıl bu sıkıntılarla mücadele ediyor. Ekiplerimiz gelip destek veriyor ve suları tahliye diyorlar ama bizler kalıcı çözüm istiyoruz" dedi. Mahalle sakinleri de yetkililerden destek istedi.