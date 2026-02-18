Avusturalya, DEAŞ kampından serbest bırakılan vatandaşına kapıları kapattı: Kendi düşen ağlamaz

Terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Al Roj Kampı'ndaki 34 Avustralyalıyı serbest bırakmıştı. Avustralya, DEAŞ ile bağlantılı bir vatandaşının ülkeye girişini 2 yıl süre ile yasakladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, bugün yaptığı açıklamada, yasağın güvenlik kurumlarının tavsiyesi üzerine çıkarıldığını ifade ederek, diğer 33 kişinin yasaklanmak için "gerekli yasal ihtiyacı" karşılamadığını sözlerine ekledi.

"KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu ailelerin ülkeye geri dönmeleri için hükümet desteği almayacaklarını dile getirerek, "Kendi düşen ağlamaz. Bunlar yaşam tarzımızı baltalamak ve yok etmek isteyen acımasız, gerici bir ideolojiye katılmak için yurtdışına gitmeyi seçen insanlar" ifadelerini kullandı.

Albanese, serbest bırakılanların geçerli Avustralya pasaportlarına sahip olduğuna dair haberlere cevap olarak, hükümetinin Avustralya yasalarını çiğnemeyeceğini söyledi.

Hukuk uzmanları ise, hükümetin vatandaşlara geri dönüş hakkı tanıma yükümlülüğü olduğunu ifade ediyor.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı 34 Avustralyalı da kaldığı Suriye'nin kuzeyindeki Al Roj kampında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 farklı milletten 2 binden fazla kişinin kaldığı belirtiliyor.

Kampta bulunanlar arasında, 2019'da ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begum’un da olduğu düşünülüyor.