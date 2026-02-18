Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Berkay Alptekin

Avusturalya, DEAŞ kampından serbest bırakılan vatandaşına kapıları kapattı: Kendi düşen ağlamaz

Avustralya DEAŞ bağlantılı bir vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Ülkede tartışmalara neden olan Suriye'nin kuzeyindeki Al Roj Kampın'dan serbest bırakılan Avustralyalıların geri dönüş hakkı hukuki olarak devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:21

Terör örgütü , Suriye'nin kuzeyinde yer alan Al Roj Kampı'ndaki 34 Avustralyalıyı serbest bırakmıştı. , ile bağlantılı bir vatandaşının ülkeye girişini 2 yıl süre ile yasakladı.

Suriye'deki Al Roj kampından serbest bırakılan DEAŞ bağlantılı 34 Avustralyalıdan biri ülkeye giriş yasağı alırken, Avustralya hükümeti diğerlerinin geri dönüşüne destek vermeyeceğini açıkladı.
YPG, Suriye'deki Al Roj Kampı'nda tutulan 34 Avustralyalıyı serbest bıraktı.
Avustralya, DEAŞ bağlantılı bu vatandaşlardan birine 2 yıl süreyle ülkeye giriş yasağı getirdi.
İçişleri Bakanı, yasağın güvenlik kurumlarının tavsiyesi üzerine alındığını, diğer 33 kişinin yasak için yasal şartları karşılamadığını belirtti.
Başbakan Anthony Albanese, bu kişilerin "acımasız, gerici bir ideolojiye katılmak için yurtdışına gitmeyi seçen insanlar" olduğunu belirterek, hükümet desteği almayacaklarını ifade etti.
Hukuk uzmanları, hükümetin vatandaşlara geri dönüş hakkı tanıma yükümlülüğü olduğunu savunuyor.
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, bugün yaptığı açıklamada, yasağın güvenlik kurumlarının tavsiyesi üzerine çıkarıldığını ifade ederek, diğer 33 kişinin yasaklanmak için "gerekli yasal ihtiyacı" karşılamadığını sözlerine ekledi.

"KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu ailelerin ülkeye geri dönmeleri için hükümet desteği almayacaklarını dile getirerek, "Kendi düşen ağlamaz. Bunlar yaşam tarzımızı baltalamak ve yok etmek isteyen acımasız, gerici bir ideolojiye katılmak için yurtdışına gitmeyi seçen insanlar" ifadelerini kullandı.

Albanese, serbest bırakılanların geçerli Avustralya pasaportlarına sahip olduğuna dair haberlere cevap olarak, hükümetinin Avustralya yasalarını çiğnemeyeceğini söyledi.

Hukuk uzmanları ise, hükümetin vatandaşlara geri dönüş hakkı tanıma yükümlülüğü olduğunu ifade ediyor.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı 34 Avustralyalı da kaldığı Suriye'nin kuzeyindeki Al Roj kampında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 farklı milletten 2 binden fazla kişinin kaldığı belirtiliyor.

Kampta bulunanlar arasında, 2019'da ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begum’un da olduğu düşünülüyor.

ETİKETLER
#deaş
#avustralya
#ypg
#Al Roj Kampı
#Shamima Begum
#Dünya
