İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

ABD-İran arasındaki savaş çanları çalıyor. Orta Doğu'ya askeri yığınak son 48 saatte çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurların sevk edilmesiyle arttı. Ayrıca ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

18.02.2026
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:44

ABD'nin, Orta Doğu'ya yönelik askeri yığınağında artış gözlemlendi. Cenevre'deki ABD-İran görüşmeleri sırasında ve ardından bölgeye çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsur sevk edildi. Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

ABD'nin Orta Doğu'da İran'a yönelik olası bir askeri operasyon hazırlığı kapsamında bölgeye yoğun askeri yığınağı devam ediyor.
ABD, Orta Doğu'ya çok sayıda savaş uçağı, sinyal istihbarat uçağı, deniz devriye uçağı, AWACS uçağı ve mühimmat sevk etti.
Bazı ABD kaynaklarına göre ABD'nin İran ile 'büyük bir savaşa' yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği savunuluyor.
İsrail hükümetinin gün içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı ve saldırı ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru devasa bir deniz gücünün ilerlediğini ve anlaşma çağrısında bulunduğunu belirtmişti.
USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemileri ile beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığı duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

ORTA DOĞU'DA GÖREV UÇUŞLARI

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü.

ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

''BÜYÜK BİR SAVAŞ ÇOK YAKIN!''

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

"ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

''SALDIRI İHTİMALİ YÜZDE 90''

Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran’da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.

Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington’un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump’ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.

İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ DE BÖLGEDE

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

