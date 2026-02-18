ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Sözcü Peskov, ABD'nin 2020 yılında gizlice nükleer test yapıldığı yönündeki iddiasının sorulması üzerine, "Bazı testler yapıldığına dair ifadeler duyduk ve bu bağlamda hem Rusya hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer test yapmadı. Ayrıca bu iddiaların Çin temsilcileri tarafından kesin bir dille yalanlandığını da biliyoruz, durum bu" cevabını verdi.

ABD-İRAN KRİZİNDE RUSYA ÇÖZÜMÜ

Peskov ayrıca Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum kabul etmeye hazır olduğunu belirterek, "Zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır olduğumuzu açıkladık, bu konu görüşüldü. Geriye kalan konular İranlılar ve ABD'liler arasında görüşülecek konulardır" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD, İran ve bölgesel diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını Rusya gibi üçüncü bir tarafa göndermeye istekli olduğunu aktardı. Stokların büyük kısmının, haziran ayında ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesislerin enkazı altında gömülü olduğu düşünülüyor.

CENEVRE'DE BARIŞIN 3. TURU

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna üçlü görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, "Devlet Başkanı'na (Vladimir Putin) doğrudan raporlar veriliyor. Ancak herhangi bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

Cenevre'deki görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alınıp alınmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, "Görüşmeler devam ediyor, ikinci günündeyiz. Herhangi bir bilgi ortaya çıkarsa Cenevre'deki baş müzakerecimiz Vladimir Medinsky bunu sizinle paylaşacaktır. Şu anda ne konuşulduğunu tartışmamalıyız, bu tur tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.