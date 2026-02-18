Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair açıklamalarında Rusya ve Çin'in nükleer denemeler yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. Peskov, ABD ve İran krizinin ise Rusya sayesinde çözüme kavuşabileceğine dair bir sinyal verdi.

18.02.2026
18.02.2026
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Sözcü Peskov, 'nin 2020 yılında gizlice nükleer test yapıldığı yönündeki iddiasının sorulması üzerine, "Bazı testler yapıldığına dair ifadeler duyduk ve bu bağlamda hem hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin herhangi bir nükleer test yapmadı. Ayrıca bu iddiaların Çin temsilcileri tarafından kesin bir dille yalanlandığını da biliyoruz, durum bu" cevabını verdi.

ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

HABERİN ÖZETİ

ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin gizli nükleer test iddialarını yalanlarken, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum kabul etmeye hazır olduğunu ve Cenevre'deki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
Rusya, ABD'nin 2020'de gizlice nükleer test yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyum kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Wall Street Journal'a göre İran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını Rusya gibi üçüncü bir tarafa göndermeye istekli.
ABD arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam ediyor.
Peskov, Cenevre'deki görüşmeler hakkında herhangi bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti.
ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

ABD-İRAN KRİZİNDE RUSYA ÇÖZÜMÜ

Peskov ayrıca Rusya'nın 'dan zenginleştirilmiş uranyum kabul etmeye hazır olduğunu belirterek, "Zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır olduğumuzu açıkladık, bu konu görüşüldü. Geriye kalan konular İranlılar ve ABD'liler arasında görüşülecek konulardır" ifadelerini kullandı.

ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD, İran ve bölgesel diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını Rusya gibi üçüncü bir tarafa göndermeye istekli olduğunu aktardı. Stokların büyük kısmının, haziran ayında ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesislerin enkazı altında gömülü olduğu düşünülüyor.

CENEVRE'DE BARIŞIN 3. TURU

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD arabuluculuğunda yürütülen Rusya- üçlü görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, "Devlet Başkanı'na (Vladimir Putin) doğrudan raporlar veriliyor. Ancak herhangi bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir

Cenevre'deki görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alınıp alınmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, "Görüşmeler devam ediyor, ikinci günündeyiz. Herhangi bir bilgi ortaya çıkarsa Cenevre'deki baş müzakerecimiz Vladimir Medinsky bunu sizinle paylaşacaktır. Şu anda ne konuşulduğunu tartışmamalıyız, bu tur tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#iran
#Nükleer Test
#Dünya
