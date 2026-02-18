Menü Kapat
Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Vance, saldırı seçeneğinin masadan kalkmadığını, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

ve dün İsviçre'nin şehrinde ikinci kez için masaya oturdu. İran tarafından müzakerenin sonucunda olumlu açıklamalar gelirken ABD tarafı gerilimin henüz bitmediğini belirtti. Konuya ilişkin açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'dan geldi.

Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

ABD ve İran, İsviçre'nin Cenevre şehrinde nükleer müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirirken, ABD gerilimin sürdüğünü belirtirken İran olumlu açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance, müzakerelerin bazı açılardan iyi geçtiğini ancak İran'ın ABD'nin nükleer silahsızlanma konusundaki kırmızı çizgilerine henüz tam olarak uymadığını belirtti.
Vance, İran'ın nükleer silah elde etmekle ilgilendiğine dair unsurlar olduğunu ve bunun bölgesel bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini ifade etti.
Vance, ABD'nin diplomatik çözümden yana olduğunu ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile ana prensiplerde anlaşmaya varıldığını, bunun bir anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini ancak yolun başladığını söyledi.
Erakçi, iki tarafın üzerinde çalışması gereken konular olduğunu ve potansiyel anlaşma belgeleri üzerinde çalışacaklarını belirtti.
Erakçi, ilerlenecek yol gösterici ilkeler üzerinde genel bir mutabakat sağlandığını ifade etti.
Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

Fox News haber kanalına konuşan Vance, müzakerenin verimli geçtiğini söyledi. Trump'ın kırmızı çizgileri konusunda temkinli olduğunu ifade eden Vance, "Müzakereler bazı açılardan iyi geçti. Tekrar bir araya gelmeyi kabul ettiler. Ancak öte yandan, başkanın bazı kırmızı çizgiler belirlediği ve İranlıların henüz bu çizgileri fiilen kabul edip üzerinde çalışmaya istekli olmadıkları çok açıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

''İRAN NÜKLEER SİLAHLA AÇIKÇA İLGİLENİYOR''

ABD’nin kırmızı çizgilerinin arasında İran’ın hiçbir şekilde silah sahibi olmamasının bulunduğunu hatırlatan Vance, "İran’ın nükleer silah elde etmekle ilgilendiğini açıkça gösteren bir dizi unsur var" dedi.

İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının nükleer silahlanma yarışını hızlandıracağını belirten Vance, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var. Bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar da dostane değil" diye konuştu.

Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

SALDIRI SEÇENEĞİ MASADAN KALKMADI!

Trump’ın öncelikli olarak diploması yoluyla ya da başka şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir çözüm bulmaya çalıştığını belirten Vance, "Bu konunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ancak başkan, diplomasinin doğal sınırına ulaştığını düşündüğü anda süreci sonlandırma yetkisini saklı tutuyor. Umarız o noktaya gelmeyiz, fakat gelinirse, bu karar başkana ait olacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin diplomatik çözümden yana olduğunu yineleyen Vance, buna rağmen "Tüm seçenekler başkanın masasında duruyor" hatırlatmasında bulundu.

Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

İRAN'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

''ABD ile ana prensiplerde anlaşmaya vardık. Bu yakında bir anlaşmaya varacağımız anlamına gelmiyor, ancak yol başlıyor. İki tarafın daha önce üzerinde çalışması gereken konular var. İki taraf potansiyel anlaşma belgeleri üzerinde çalışacak ve bunları teslim edecek.''

Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

"Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğimiz ve muhtemel bir anlaşmanın metin aşamasına geçeceğimiz bazı yol gösterici ilkeler üzerinde genel bir mutabakata varabildik.''

