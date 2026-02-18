Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi

ABD ve İran dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde ikinci kez müzakere için masaya oturdu. İran tarafından müzakerenin sonucunda olumlu açıklamalar gelirken ABD tarafı gerilimin henüz bitmediğini belirtti. Konuya ilişkin açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'dan geldi.

Fox News haber kanalına konuşan Vance, müzakerenin verimli geçtiğini söyledi. Trump'ın kırmızı çizgileri konusunda temkinli olduğunu ifade eden Vance, "Müzakereler bazı açılardan iyi geçti. Tekrar bir araya gelmeyi kabul ettiler. Ancak öte yandan, başkanın bazı kırmızı çizgiler belirlediği ve İranlıların henüz bu çizgileri fiilen kabul edip üzerinde çalışmaya istekli olmadıkları çok açıktı" değerlendirmesinde bulundu.

''İRAN NÜKLEER SİLAHLA AÇIKÇA İLGİLENİYOR''

ABD’nin kırmızı çizgilerinin arasında İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmamasının bulunduğunu hatırlatan Vance, "İran’ın nükleer silah elde etmekle ilgilendiğini açıkça gösteren bir dizi unsur var" dedi.

İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının nükleer silahlanma yarışını hızlandıracağını belirten Vance, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var. Bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar da dostane değil" diye konuştu.

SALDIRI SEÇENEĞİ MASADAN KALKMADI!

Trump’ın öncelikli olarak diploması yoluyla ya da başka şekilde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı bir çözüm bulmaya çalıştığını belirten Vance, "Bu konunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ancak başkan, diplomasinin doğal sınırına ulaştığını düşündüğü anda süreci sonlandırma yetkisini saklı tutuyor. Umarız o noktaya gelmeyiz, fakat gelinirse, bu karar başkana ait olacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin diplomatik çözümden yana olduğunu yineleyen Vance, buna rağmen "Tüm seçenekler başkanın masasında duruyor" hatırlatmasında bulundu.

İRAN'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

''ABD ile ana prensiplerde anlaşmaya vardık. Bu yakında bir anlaşmaya varacağımız anlamına gelmiyor, ancak yol başlıyor. İki tarafın daha önce üzerinde çalışması gereken konular var. İki taraf potansiyel anlaşma belgeleri üzerinde çalışacak ve bunları teslim edecek.''

"Farklı fikirler ortaya kondu ve bu fikirler ciddi şekilde ele alındı. Sonuç olarak, bundan sonra bu ilkeler doğrultusunda ilerleyeceğimiz ve muhtemel bir anlaşmanın metin aşamasına geçeceğimiz bazı yol gösterici ilkeler üzerinde genel bir mutabakata varabildik.''