TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

ABD ve İran, Cenevre'de yeniden masaya oturdu. Temsilcilerin dolaylı müzakereleri ABD'nin İran'a saldırı tehditleri gölgesinde başladı.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
17.02.2026
12:44
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
12:50

ile arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin şehrinde başladı. Kritik görüşmeler, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin gölgesinde gerçekleşiyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu, ABD'nin tehditleri ve yaptırımların kaldırılması konusundaki hassasiyet gölgesinde başladı.
İranlı üst düzey bir yetkili, müzakerelerin başarısının ABD'nin yaptırımları kaldırma konusundaki ciddiyetine ve 'gerçekçi olmayan taleplerden' kaçınmasına bağlı olduğunu belirtti.
Tahran yönetiminin müzakere masasına 'samimi ve yapıcı önerilerle' geleceği ve yaptırımların kaldırılmasının etkinliği belirleyeceği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 'çok zor bir müzakereci' olarak nitelendirerek, 'daha makul' davranmalarını umduğunu söyledi.
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

ABD heyetinde ayrıca Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

Görüşme öncesi İranlı üst düzey bir yetkili, nükleer müzakerelerin başarısının ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırma konusundaki ciddiyetine ve 'gerçekçi olmayan taleplerden' kaçınmasına bağlı olduğunu söyledi.

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere

Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Tahran yönetiminin müzakere masasına 'samimi ve yapıcı önerilerle' geleceğini ifade etti. Yetkili, özellikle yaptırımların kaldırılması konusunun görüşmelerin etkinliği açısından belirleyici olacağını kaydetti.

''UMARIM MAKUL DAVRANIRLAR''

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’ın ABD ile nükleer anlaşmaya varması gerektiğini yineleyerek, "İran genel olarak çok zor bir müzakereci. İyi mi kötü mü derseniz, ben kötü müzakereci olduklarını söylerim. Çünkü bir anlaşma yapabilirdik; bunun yerine B-2 bombardıman uçaklarını gönderip nükleer kapasitelerini vurmak zorunda kaldık. Umarım daha makul davranırlar" dedi.

ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
TGRT Haber
