Batı ve Doğu Trakya'da etkili olan şiddetli sağanakla birlikte nehirlerdeki su seviyesi arttı. Edirne'de şiddetli yağışlarla debisi yükselen Tunca Nehri taşınca sel tehlikesine karşı kırmızı alarm verildi. Ayrıca Yunanistan da Batı Trakya'da Meriç Nehri'nin taşma tehlikesine karşı kırmızı alarm ilan etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 01:40
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 01:54

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yoğun yağışla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi yükselince sel tehlikesine karşı harekete geçildi.

Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi

TUNCA NEHRİ TAŞTI

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yoğun yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri, sabah saatlerinde taştı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası'nda suyun yayılımı devam ediyor.

Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi

DSİ KIRMIZI ALARM VERDİ

Sabah saatlerinde saniyede 149 metreküp ölçülen debi, son ölçümlerde saniyede 196 metreküpe ulaştı. Böylece debide kısa sürede yaklaşık yüzde 31'lik artış kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ), uyarı seviyesini bunun üzerine "kırmızı"ya yükseltti.

Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi

KÖPRÜDEN GEÇİŞLER DURDURULDU

Taşkın nedeniyle bazı köprü geçişleri kapatıldı. Sarayiçi'ne girişin sağlandığı Tarihi Kanuni Köprüsü ile Yeniimaret Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan iki köprüden biri olan Tarihi Saraçhane Köprüsü önlerine mıcır dökülerek geçişler durduruldu.

Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi

BATI TRAKYA'DA DA KIRMIZI ALARM

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi. Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, alarm kararının 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, Meriç Nehri’nin su seviyesindeki yükseliş ve taşma ihtimali nedeniyle bölgede yüksek sel riski oluştuğu belirtildi. Kararın Eyalet Başkanı ile Risk Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi

Bu kapsamda belediye ve eyalet yetkililerinden sivil koruma birimlerini ivedilikle toplayarak gerekli tedbirleri hayata geçirmeleri istendi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR HAVAYOLU ULAŞIMINI DA VURDU

Öte yandan gün içinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Selanik Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçakların Atina’ya yönlendirildiği bildirildi.

