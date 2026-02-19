Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yoğun yağışla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi yükselince sel tehlikesine karşı harekete geçildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi yükselerek sel tehlikesi oluştu. Edirne'de Tunca Nehri taştı ve Sarayiçi Adası'nda su yayılımı devam ediyor. Tunca Nehri'nin debisi saniyede 149 metreküpten 196 metreküpe ulaştı ve DSİ kırmızı alarm verdi. Taşkın nedeniyle Tarihi Kanuni Köprüsü ve Tarihi Saraçhane Köprüsü'ne mıcır dökülerek geçişler durduruldu. Yunanistan'ın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olmak üzere kırmızı alarm ilan edildi. Selanik Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar Atina'ya yönlendirildi.

TUNCA NEHRİ TAŞTI

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yoğun yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri, sabah saatlerinde taştı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası'nda suyun yayılımı devam ediyor.

DSİ KIRMIZI ALARM VERDİ

Sabah saatlerinde saniyede 149 metreküp ölçülen debi, son ölçümlerde saniyede 196 metreküpe ulaştı. Böylece debide kısa sürede yaklaşık yüzde 31'lik artış kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ), uyarı seviyesini bunun üzerine "kırmızı"ya yükseltti.

KÖPRÜDEN GEÇİŞLER DURDURULDU

Taşkın nedeniyle bazı köprü geçişleri kapatıldı. Sarayiçi'ne girişin sağlandığı Tarihi Kanuni Köprüsü ile Yeniimaret Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan iki köprüden biri olan Tarihi Saraçhane Köprüsü önlerine mıcır dökülerek geçişler durduruldu.

BATI TRAKYA'DA DA KIRMIZI ALARM

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi. Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, alarm kararının 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, Meriç Nehri’nin su seviyesindeki yükseliş ve taşma ihtimali nedeniyle bölgede yüksek sel riski oluştuğu belirtildi. Kararın Eyalet Başkanı ile Risk Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda belediye ve eyalet yetkililerinden sivil koruma birimlerini ivedilikle toplayarak gerekli tedbirleri hayata geçirmeleri istendi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR HAVAYOLU ULAŞIMINI DA VURDU

Öte yandan gün içinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Selanik Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçakların Atina’ya yönlendirildiği bildirildi.