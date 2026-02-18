Denizle karayolu birleşti, mahalle sular altında kaldı! Vatandaşlar isyan etti

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, vatandaşları zor duruma soktu. Şiddetli rüzgârın kabarttığı dalgalar sahil yolunu aşarak karayoluna ve mahalle sokaklarına kadar ulaştı. Fırtına sebebiyle denizle karayolu birleşti, evler sular altında kaldı. Sokaklar kısa sürede göle döndü. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, mahallede maddi hasar meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi sakinleri, her fırtına ve yoğun yağışta benzer manzaraların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, sahil hattında kalıcı ve koruyucu önlemler alınmasını, denizin taşmasını önleyecek bir set yapılması ve altyapının güçlendirilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.