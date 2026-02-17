Taksi plakası dibi gördü! İşte fiyatları düşüren 'gerçek'

Uzun yıllar boyunca düşük vergi avantajıyla değer kazanan taksi plakaları, gerçek usule geçişle birlikte yatırım aracı olma özelliğini zayıflattı. Taksimetre ücretlerine zam gelmesine rağmen plaka fiyatlarında yaklaşık 2 milyon liralık gerileme yaşandı. Taksi almak isteyenlerin sayısında da belirgin düşüş görüldü.

Plaka satışları da artık gerçek bedel üzerinden vergilendiriliyor. 10 milyon liralık bir satışta 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödenirken, plaka sahibinin eline 8 milyon 333 bin 334 lira kalıyor. Ayrıca satış bedelinin yüzde 3’ü oranındaki noter harcı (300 bin lira) da çoğu zaman alıcıya yansıtılıyor.