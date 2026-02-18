UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'ın Juventus zaferiyle Türkiye farkı açtı

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında evine İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılar, bu galibiyetle ülke puanına da önemli katkıda bulundu. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Galatasaray Avrupa'daki görkemli zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda İtalya temsilcisi Juventus'u hezimete uğrattı.
ASLAN GOL OLDU YAĞDI
Cimbom; öne geçtiği maçta devre arasına 2-1 geride gitse de ikinci yarı fırtına gibi esti. İkinci devrede Juventus'a 4 gol birden atan sarı kırmızılı ekip sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.
MAÇIN YILDIZI SARA
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Maçın oyuncusu Brezilyalı Sara seçildi.
RÖVANŞ MAÇI GELECEK HAFTA
Bu kritik galibiyetle Galatasaray adeta turun kapısını aralamış oldu. Juventus ile Galatsaray 25 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN PUANINA ÖNEMLİ KATKI
Öte yandan Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye'nin puanı 49,075'ten 49,475'e yükseldi.
UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:
1) İngiltere - 111.797
2) İtalya - 96.446
3) İspanya - 90.484
4) Almanya - 87.331
5) Fransa - 78.927
6) Portekiz - 69.266
7) Hollanda - 66.595
8) Belçika - 60.850
9) TÜRKİYE - 49.475
10) Çekya - 47.225
11) Yunanistan - 46.312
12) Polonya - 44.625