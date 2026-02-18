UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'ın Juventus zaferiyle Türkiye farkı açtı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında evine İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılar, bu galibiyetle ülke puanına da önemli katkıda bulundu. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...