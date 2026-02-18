Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'ın Juventus zaferiyle Türkiye farkı açtı

Şubat 18, 2026 06:31
1
UEFA ülke puanı sıralaması

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında evine İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılar, bu galibiyetle ülke puanına da önemli katkıda bulundu. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

2
UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray Avrupa'daki görkemli zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda İtalya temsilcisi Juventus'u hezimete uğrattı.

3
UEFA ülke puanı sıralaması

ASLAN GOL OLDU YAĞDI

Cimbom; öne geçtiği maçta devre arasına 2-1 geride gitse de ikinci yarı fırtına gibi esti. İkinci devrede Juventus'a 4 gol birden atan sarı kırmızılı ekip sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

4
UEFA ülke puanı sıralaması

MAÇIN YILDIZI SARA

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Maçın oyuncusu Brezilyalı Sara seçildi.

5
UEFA ülke puanı sıralaması

RÖVANŞ MAÇI GELECEK HAFTA

Bu kritik galibiyetle Galatasaray adeta turun kapısını aralamış oldu. Juventus ile Galatsaray 25 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

6
UEFA ülke puanı sıralaması

TÜRKİYE'NİN PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Öte yandan Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye'nin puanı 49,075'ten 49,475'e yükseldi.

7
UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

8
UEFA ülke puanı sıralaması

1) İngiltere - 111.797
2) İtalya - 96.446
3) İspanya - 90.484
4) Almanya - 87.331

9
UEFA ülke puanı sıralaması

5) Fransa - 78.927
6) Portekiz - 69.266
7) Hollanda - 66.595
8) Belçika - 60.850

10
UEFA ülke puanı sıralaması

9) TÜRKİYE - 49.475
10) Çekya - 47.225
11) Yunanistan - 46.312
12) Polonya - 44.625

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.