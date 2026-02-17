EYT ve kademeli emeklilik bekleyene kötü haber! Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

10 YILLIK FIRSAT KAÇTI

Bir diğer örnek ise 1973 doğumlu bir erkek çalışan oldu. İlk sigorta başlangıcı 11 Haziran 1990 olmasına rağmen bunu yıllarca bilmediğini aktaran Erdursun, "17 yaşındayken kısa süreli bir işte çalışmış, bir ay sonra bırakmış ve başlangıcını unutmuş. 2018’de e-Devlet’ten kontrol ettiğinde 1990 girişini görüyor" Bu başlangıca göre 47 yaşında ve 5.450 günle emekli olma hakkı bulunduğunu, primleri tamam olsaydı 2019’da emekli olabileceğini belirtti.

