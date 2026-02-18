Yağ tenekelerinden çıkanlar şoke etti!

Kategoriler
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü NARKO ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde şüpheli bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Hector ile arama yapıldı. Araçta, lokma yapımında kullanılan kızartma yağı bidonlarının içerisine zulalanmış halde 45 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.