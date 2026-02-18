Aç kalan domuzlar mahalleliye panik yaşattı! Görenler telefona sarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece saatlerinde domuz sürüsü mahalleye indi. Yiyecek arayan domuzlar, bir süre sokak aralarında dolaştı. Domuz sürüsünü gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.