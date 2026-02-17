Dul ve yetim ve emekli aylığı alanlar dikkat! Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Kategoriler
Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimler için bayram ikramiyesi merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 artırılırken, memurlar ile memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam aldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı memur zam oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Böylece en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL seviyesine yükseldi.
Emekli taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da 20 bin TL üzerinden hesaplanmaya başlandı.
Sabah'ta yer alan habere göre kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Bütçe imkanlarına bağlı olarak 6.000 TL seçeneği de gündemde.
Emekli bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL'ye çıkmasıyla emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL alacak. 5.500 TL olursa 11 bin TL, 6 bin TL olursa ise 12 bin TL hesaplara yatacak.
SGK’dan emekli aylığı alanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.)
Yaşlılık aylığı alanlar
Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
Ölüm aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Şehit yakınları ve gaziler
Muharip gaziler ve terörden zarar gören vatandaşlar
Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular
Ayrıca bu kişilerin hak sahipleri de hisse oranına göre ikramiye alabilecek.
Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden hisse oranında yararlanıyor. Örneğin, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi, ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50'sini alan ikramiyenin yüzde 50'sini, yüzde 25'ini alan ise yüzde 25'i kadar ikramiye alıyor.
Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.
İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:
%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL
5.500 TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL
%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL
6 bin TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL
%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL
Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.
Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.