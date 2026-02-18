Bağcılar'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın zemin katındaki kumaş deposunda çıkan yangın, hızla büyüyerek birinci kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Alev alev yanan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.