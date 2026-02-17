Juventus Galatasaray 2. maç ne zaman? Rövanş maçı tarihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. İlk maç 17 Şubat Salı günü oynanacak eşleşmede rövanş mücadelesi ise İtalya’da yapılacak. İşte Juventus Galatasaray maç takvimi…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda birbirinden dikkat çeken eşleşmeler oluştu. Galatasaray ile Juventus’un karşı karşıya geleceği turda Avrupa’nın önemli kulüpleri de bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

Play-off turundaki diğer eşleşmeler şöyle:

Monaco - Paris Saint-Germain

Benfica - Real Madrid

Karabağ - Newcastle United

Bodo/Glimt - Inter

Borussia Dortmund - Atalanta

Club Brugge - Atletico Madrid

Olympiakos - Bayer Leverkusen

GALATASARAY JUVENTUS RÖVANŞ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşmede ilk maç 17 Şubat Salı günü yani bu akşam oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, turdaki ilk karşılaşmayı sahasında taraftarı önünde oynayacak ve iki ayaklı mücadelenin ilk 90 dakikasına ev sahipliği yapacak.

Galatasaray Juventus eşleşmesinin rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş karşılaşması Juventus’un sahasında yapılacak ve iki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselecek.

GALATASARAY JUVENTUS'U YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde bir üst turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda İngiltere temsilcilerinden Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Bu ihtimal doğrultusunda Galatasaray, Juventus karşısında turu geçmesi halinde İngiltere’den gelecek rakibini bekleyecek. Tottenham ile Liverpool arasındaki eşleşmenin galibi, Galatasaray-Juventus turunun kazananıyla son 16 aşamasında karşılaşacak.