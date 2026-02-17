Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Galatasaray ile Juventus arasındaki kritik mücadele bu akşam RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray Juventus maçı kanal bilgileri, karşılaşmanın başlamasına çok az bir süre kala maçı canlı yayın ile TV’den veya internetten seyretmek isteyenler için merak edildi. GS maçı hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçı izlenebileceği belli oldu. İşte GS Juventus maçı yayın bilgileri ve maça dair detaylar…

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı ve organizasyona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip devam eden haftalarda Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ancak Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında alınan yenilgiler ile Atletico Madrid beraberliği ve Manchester City mağlubiyeti sonrası lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

Juventus ise lig aşamasına Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2 berabere kalarak başladı. Real Madrid deplasmanında 1-0 kaybeden İtalyan ekibi, Sporting ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini Bodo/Glimt karşısında 3-2’lik skorla aldı. Devamında Pafos ve Benfica’yı 2-0’lık skorlarla geçen Juventus, Monaco ile 0-0 berabere kalarak 13 puan topladı ve lig aşamasını 13. sırada bitirdi.

GS JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak ve Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek.

Müsabaka, iki takım açısından da rövanş öncesi önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, kamu yayıncısı olan TRT 1 üzerinden herhangi bir ek abonelik ya da ücret gerekmeksizin izlenebilecek.

Galatasaray Juventus maçı ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da TRT 1 yayını üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunda “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek veya trt1.com.tr adresindeki “Canlı İzle” sekmesi üzerinden Galatasaray Juventus maçını canlı takip edebilecek.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.794 / V (Dikey) / 30000 / 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.958 / V / 27500 / 5/6

Türkiye’de TRT 1 tek yayıncı kuruluş olurken yurt dışında ise Galatasaray Juventus maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ABD’de TUDN, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve Mısır’da beIN SPORTS 3 yer alıyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray’da karşılaşma öncesi dört eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Mario Lemina eski takımı Juventus’a karşı forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev yapamayacak.

Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında yer alıyor; bu iki futbolcu kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Juventus cephesinde ise sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm kadroda yer alamayacak. Inter maçı kadrosunda bulunmayan Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus, Noa Lang, Victor Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.