Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

Galatasaray Juventus hangi kanalda ve saat kaçta belli oldu. Maç kadrosu da eksik oyuncular sonrası şekillenmeye başladı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u RAMS Park’ta ağırlayacak. GS maçı hangi kanalda açıklandı. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. sırada yer alan Juventus karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda merak ediliyordu. Mücadele, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie’nin yönetiminde oynanacak. GS Juventus hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray Juventus maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 19:15

UEFA ’nde son 16 play-off heyecanı İstanbul’da yaşanacak. ile arasındaki kritik mücadele bu akşam RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray Juventus maçı kanal bilgileri, karşılaşmanın başlamasına çok az bir süre kala maçı canlı yayın ile TV’den veya internetten seyretmek isteyenler için merak edildi. GS maçı hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçı izlenebileceği belli oldu. İşte GS Juventus maçı yayın bilgileri ve maça dair detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı ve organizasyona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip devam eden haftalarda Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ancak Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında alınan yenilgiler ile Atletico Madrid beraberliği ve Manchester City mağlubiyeti sonrası lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

Juventus ise lig aşamasına Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2 berabere kalarak başladı. Real Madrid deplasmanında 1-0 kaybeden İtalyan ekibi, Sporting ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini Bodo/Glimt karşısında 3-2’lik skorla aldı. Devamında Pafos ve Benfica’yı 2-0’lık skorlarla geçen Juventus, Monaco ile 0-0 berabere kalarak 13 puan topladı ve lig aşamasını 13. sırada bitirdi.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

GS JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak ve Hollanda Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

Müsabaka, iki takım açısından da rövanş öncesi önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele, kamu yayıncısı olan TRT 1 üzerinden herhangi bir ek abonelik ya da ücret gerekmeksizin izlenebilecek.

Galatasaray Juventus maçı ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da TRT 1 yayını üzerinden takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunda “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek veya trt1.com.tr adresindeki “Canlı İzle” sekmesi üzerinden Galatasaray Juventus maçını canlı takip edebilecek.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.794 / V (Dikey) / 30000 / 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.958 / V / 27500 / 5/6

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

Türkiye’de TRT 1 tek yayıncı kuruluş olurken yurt dışında ise Galatasaray Juventus maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ABD’de TUDN, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve Mısır’da beIN SPORTS 3 yer alıyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray’da karşılaşma öncesi dört eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Mario Lemina eski takımı Juventus’a karşı forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev yapamayacak.

Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında yer alıyor; bu iki futbolcu kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Juventus cephesinde ise sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm kadroda yer alamayacak. Inter maçı kadrosunda bulunmayan Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Juventus Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi açıklandı

Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus, Noa Lang, Victor Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#Maç Yayını
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.