Altında sert düşüş! Gram altındaki gerileyiş sürüyor: İşte 17 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 17 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın dün haftayı düşüşle açmıştı. Bir yükselip bir düşen altın fiyatları bugün de düşüş eğiliminde. Altındaki yön arayışı yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Şubat 2026 altın fiyatları...