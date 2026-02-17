Menü Kapat
TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 canlı, Galatasaray Juventus Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz frekans ile ekranlara geliyor. TRT 1 maç frekansı ayarlama ile TRT 1 şifreli kanal diyor ise şifresiz Galatasaray maçını TRT 1’den canlı izleyebilirsiniz. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u RAMS Park’ta konuk ediyor. Saat 20.45’te başlayacak mücadele, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlarken, Juventus 13 puanla 13. sırada yer aldı. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunurken, yayın bilgileri ve frekans detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray - Juventus nerede izlenir? İşte TRT 1 Galatasaray Juventus maçı canlı izleme bilgileri…

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray Juventus Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayın ile ekranlara şifresiz geliyor. Şifresiz maç izleme frekansı ile TRT 1’den müsabakayı naklen izleyebileceksiniz. İşte TRT 1 GS maçı canlı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçı, saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, Avrupa kupalarındaki önemli karşılaşmaları şifresiz olarak izleyiciyle buluşturuyor. Mücadele, herhangi bir ek abonelik ya da ücret gerektirmeden televizyon üzerinden takip edilebilecek.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Galatasaray Juventus maçı ayrıca dijital platformlar üzerinden de canlı erişime açık olacak. TRT 1 canlı maç yayını; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında açık şekilde yer alıyor. Bu platformlardan birine abone olan izleyiciler, kumandaları üzerinden TRT 1’i seçerek Galatasaray Juventus maçını canlı izleyebilecek.

Galatasaray - Juventus maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus 11: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

GALATASARAY - JUVENTUS NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk karşılaşması, RAMS Park’ta oynanacak ve Türkiye’de TRT 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler için TRT 1 yayını yeterli olacak.

Yurt dışında ise Galatasaray Juventus maçı farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla ekranlara gelecek. ABD’de TUDN, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve Mısır’da beIN SPORTS 3 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Galatasaray Juventus maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: TUDN

Avustralya: Paramount+

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: TNT

Danimarka: Viaplay

Mısır: beIN SPORTS 3

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 canlı maç yayını yalnızca uydu ve kablo üzerinden değil, internet ortamında da izlenebiliyor. TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 seçeneğiyle Galatasaray Juventus maçı canlı yayını takip edilebiliyor. Bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcıları site üzerinden Galatasaray Juventus canlı yayına ulaşabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Ayrıca App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen “tabii” uygulaması aracılığıyla da TRT 1 canlı yayını açılabiliyor. TRT’nin resmi internet sitesi www.trt1.com.tr adresinde yer alan “Canlı İzle” bölümü de izleyicilere Galatasaray Juventus maçı canlı yayınına erişim imkanı verecek.

TRT 1 MAÇ FREKANSI (GALATASARAY-JUVENTUS)

Galatasaray Juventus maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 HD frekans bilgileri açıklandı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ile TRT 1 HD yayınına erişilebiliyor.

TRT 1 SD frekans bilgileri ise TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC şeklinde yer alıyor. Uydu alıcısında manuel arama yapacak izleyiciler bu bilgileri girerek Galatasaray Juventus canlı maç yayınına ulaşabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 GALATASARAY JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Galatasaray Juventus karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, bu tür Avrupa kupası maçlarını açık yayın politikası çerçevesinde izleyiciye ulaştırıyor. Televizyon, uydu alıcısı ya da dijital platform üzerinden TRT 1’i açmak yeterli oluyor. Ek paket, şifre çözücü cihaz ya da ilave ücret gerekmiyor. Galatasaray Juventus maçını şifresiz olarak güncel frekans ayarları ile izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 ŞİFRE KALDIRMA! ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 yayını normal şartlarda şifresizdir ve ek bir işlem gerektirmez. Eğer ekranda sinyal ya da kanal sorunu yaşanıyorsa, uydu alıcısında frekans bilgileri kontrol edilerek manuel arama yapılabilir. Dijital platform kullanıcıları ise kanal listesinden TRT 1’i seçerek doğrudan TRT 1 canlı Galatasaray Juventus maç yayınına ulaşabilir. Herhangi bir şifre kaldırma işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

