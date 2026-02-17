TRT 1 CANLI Galatasaray Juventus maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Galatasaray Juventus Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayın ile ekranlara şifresiz geliyor. Şifresiz maç izleme frekansı ile TRT 1’den müsabakayı naklen izleyebileceksiniz. İşte TRT 1 GS maçı canlı yayın bilgileri…

Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçı, saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, Avrupa kupalarındaki önemli karşılaşmaları şifresiz olarak izleyiciyle buluşturuyor. Mücadele, herhangi bir ek abonelik ya da ücret gerektirmeden televizyon üzerinden takip edilebilecek.

Galatasaray Juventus maçı ayrıca dijital platformlar üzerinden de canlı erişime açık olacak. TRT 1 canlı maç yayını; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında açık şekilde yer alıyor. Bu platformlardan birine abone olan izleyiciler, kumandaları üzerinden TRT 1’i seçerek Galatasaray Juventus maçını canlı izleyebilecek.

Galatasaray - Juventus maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus 11: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk karşılaşması, RAMS Park’ta oynanacak ve Türkiye’de TRT 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler için TRT 1 yayını yeterli olacak.

Yurt dışında ise Galatasaray Juventus maçı farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla ekranlara gelecek. ABD’de TUDN, Avustralya’da Paramount+, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve Mısır’da beIN SPORTS 3 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Galatasaray Juventus maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: TUDN

Avustralya: Paramount+

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: TNT

Danimarka: Viaplay

Mısır: beIN SPORTS 3

TRT 1 canlı maç yayını yalnızca uydu ve kablo üzerinden değil, internet ortamında da izlenebiliyor. TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 seçeneğiyle Galatasaray Juventus maçı canlı yayını takip edilebiliyor. Bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcıları site üzerinden Galatasaray Juventus canlı yayına ulaşabiliyor.

Ayrıca App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen “tabii” uygulaması aracılığıyla da TRT 1 canlı yayını açılabiliyor. TRT’nin resmi internet sitesi www.trt1.com.tr adresinde yer alan “Canlı İzle” bölümü de izleyicilere Galatasaray Juventus maçı canlı yayınına erişim imkanı verecek.

Galatasaray Juventus maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 HD frekans bilgileri açıklandı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ile TRT 1 HD yayınına erişilebiliyor.

TRT 1 SD frekans bilgileri ise TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 frekans, V polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC şeklinde yer alıyor. Uydu alıcısında manuel arama yapacak izleyiciler bu bilgileri girerek Galatasaray Juventus canlı maç yayınına ulaşabiliyor.

Galatasaray Juventus karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, bu tür Avrupa kupası maçlarını açık yayın politikası çerçevesinde izleyiciye ulaştırıyor. Televizyon, uydu alıcısı ya da dijital platform üzerinden TRT 1’i açmak yeterli oluyor. Ek paket, şifre çözücü cihaz ya da ilave ücret gerekmiyor. Galatasaray Juventus maçını şifresiz olarak güncel frekans ayarları ile izleyebilirsiniz.

TRT 1 yayını normal şartlarda şifresizdir ve ek bir işlem gerektirmez. Eğer ekranda sinyal ya da kanal sorunu yaşanıyorsa, uydu alıcısında frekans bilgileri kontrol edilerek manuel arama yapılabilir. Dijital platform kullanıcıları ise kanal listesinden TRT 1’i seçerek doğrudan TRT 1 canlı Galatasaray Juventus maç yayınına ulaşabilir. Herhangi bir şifre kaldırma işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.