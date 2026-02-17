Yaşlı kadın tırın altında kaldı! Mahalle ayağa kalktı

Ankara'da Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A. isimli kadın, tırın altında kaldı. Yapılan müdahalelere rağmen kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybetti. Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşen bu kaza görenleri korkuttu. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda tırın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı, 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer kadının elinde baston vardı, tır üstünden ezdi geçti kurtaramadı. Çok acı bir olay" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.