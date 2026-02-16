Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

ZİRVEDEN YÜZDE 40 GERİLEDİ

Bitcoin, ekim ayında gördüğü yaklaşık 127 bin dolarlık zirvenin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. O günden bu yana değer kaybı yüzde 40’ı aştı. Yani piyasa, ciddi bir soluklanma döneminde.

CoinGecko verilerine göre yalnızca Bitcoin değil, daha geniş dijital varlık piyasası da kan kaybetti. Toplam piyasa büyüklüğü aynı dönemde yaklaşık 2 trilyon dolar eridi. Rakam büyük, etkisi de öyle.