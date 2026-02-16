Menü Kapat
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

Şubat 16, 2026 16:48
1
bitcoin

Hafta sonu toparlanma denemesi kısa sürdü. Bitcoin dördüncü haftayı da düşüşle kapattı. Analistler 73-75 bin dolar bandına dikkat çekerken, 58 bin 239 dolar seviyesini “kırılmaması gereken çizgi” olarak görüyor.

İşte zirvesinden yüzde 40 civarı gerileyen Bitcoin için yeni yol haritası...

 

2
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

Kripto para piyasasında yön arayışı sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta sonu gelen sınırlı yükselişi kalıcı hale getiremedi. Dördüncü haftayı da düşüşle tamamlayan BTC, yüzde 2,6 gerileyerek cumartesi günü test ettiği 71 bin dolar seviyesine tutunamadı.

 

 

 

3
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

Yeni haftaya da zayıf başlayan Bitcoin, yüzde 0,15’lik kayıpla 68 bin 766 dolardan işlem görüyor. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum ise ters yönde hareket etti. Ethereum, yüzde 1,1 artışla 1.980,41 dolara yükseldi.

4
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

ZİRVEDEN YÜZDE 40 GERİLEDİ

Bitcoin, ekim ayında gördüğü yaklaşık 127 bin dolarlık zirvenin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. O günden bu yana değer kaybı yüzde 40’ı aştı. Yani piyasa, ciddi bir soluklanma döneminde.

CoinGecko verilerine göre yalnızca Bitcoin değil, daha geniş dijital varlık piyasası da kan kaybetti. Toplam piyasa büyüklüğü aynı dönemde yaklaşık 2 trilyon dolar eridi. Rakam büyük, etkisi de öyle.

 

5
Bitcoin’de kritik eşik! 58 bin dolar korunursa umut var

58 BİN DOLAR ÇİZGİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

IG Australia analisti Tony Sycamore’a göre gözler özellikle 58 bin 239 dolar seviyesinde. Bu seviye, 200 haftalık hareketli ortalamaya denk geliyor ve teknik açıdan kritik bir destek olarak görülüyor.

 

6
bitcoin

Sycamore, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde toparlanma ihtimalinin masada olduğunu belirtiyor. Nitekim iki hafta önce bu destek güçlü biçimde korunmuştu. İşte piyasanın umudu biraz da burada.

Yukarı yönlü olası bir senaryoda ise 73-75 bin dolar bandı ilk ciddi direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması, psikolojik eşiğin de geçilmesi anlamına gelebilir. Ancak şimdilik tablo temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

