Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası! Dördüncü kez hakim karşısında

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite geçişinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması bugün görülecek.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda görülecek duruşmada İmamoğlu, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada savcılık mütalaasının açıklanması bekleniyor.