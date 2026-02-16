Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Bir baraj daha tamamen doldu! Debi aşırı arttı: Su tahliyesine başlandı

Malatya’da özellikle son günlerde etkili olan yoğun yağışlar barajlardaki doluluk oranlarının artmasına neden oldu. Bu kapsamda Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı’nda su seviyesinin maksimum düzeye ulaşınca kapaklardan biri kontrollü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
09:29
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
09:32

Akçadağ İlçesi’nde bulunan Sultansuyu Barajı’nda su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşmasının ardından kapaklardan biri kontrollü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı. Barajın debisinin aşırı derecede arttığını belirten Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, "Bölgemizde bu yıl genel olarak yağışın yoğun olması kar yağışı, yağmur yağışı olsun Sultansuyu’nun debisini aşırı derecede çoğalttı. Bu da barajın hızlı dolmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Bir baraj daha tamamen doldu! Debi aşırı arttı: Su tahliyesine başlandı

Akçadağ'daki Sultansuyu Barajı'nda su seviyesinin maksimuma ulaşması üzerine bir kapak kontrollü olarak açılarak su tahliyesine başlandı ve bölge halkı bilgilendirildi.
Sultansuyu Barajı'nda su seviyesi maksimum doluluk oranına ulaştı.
Kontrollü olarak bir baraj kapağı açılarak su tahliyesine başlandı.
Yoğun kar ve yağmur yağışları barajın hızlı dolmasına neden oldu.
Tahliye öncesi köy sakinleri ve muhtarlıklar bilgilendirildi, can güvenliği için baraj yolundan uzak durulması uyarısı yapıldı.
Bir baraj daha tamamen doldu! Debi aşırı arttı: Su tahliyesine başlandı

KÖY SAKİNLERİ UYARILDI

Tahliye öncesi bölge halkının yetkililerde tarafından bilgilendirildiğini de belirten Başkan İnal, "DSİ İl Müdürlüğü bize barajın tahliye edileceğini bildirdi. Köy sakinlerine bölgedeki muhtarlıkların tamamına bu bildirildi. Baraj yolundan gidilmemesi can güvenliği bakımından tehlikeli olacağı yönünden bize bilgi verildi. Bu yıl da tahmin ediyorum barajda doluluk oranı hızlı bir şekilde olacak. Diğer barajlara da yansıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

#Yaşam
