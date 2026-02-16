Bir baraj daha tamamen doldu! Debi aşırı arttı: Su tahliyesine başlandı

Akçadağ İlçesi’nde bulunan Sultansuyu Barajı’nda su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşmasının ardından kapaklardan biri kontrollü şekilde açılarak su tahliyesine başlandı. Barajın debisinin aşırı derecede arttığını belirten Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, "Bölgemizde bu yıl genel olarak yağışın yoğun olması kar yağışı, yağmur yağışı olsun Sultansuyu’nun debisini aşırı derecede çoğalttı. Bu da barajın hızlı dolmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Özetle

KÖY SAKİNLERİ UYARILDI

Tahliye öncesi bölge halkının yetkililerde tarafından bilgilendirildiğini de belirten Başkan İnal, "DSİ İl Müdürlüğü bize barajın tahliye edileceğini bildirdi. Köy sakinlerine bölgedeki muhtarlıkların tamamına bu bildirildi. Baraj yolundan gidilmemesi can güvenliği bakımından tehlikeli olacağı yönünden bize bilgi verildi. Bu yıl da tahmin ediyorum barajda doluluk oranı hızlı bir şekilde olacak. Diğer barajlara da yansıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.