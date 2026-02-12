Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?

Ankara baraj doluluk oranları son durumu yağışların ardından gündeme geldi. Ankara'da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarında baraj seviyelerindeki düşüş nedeniyle birçok ilçede geniş çaplı su kesintileri yaşanmıştı. Tekrardan su kesintilerinin olması durumunda hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar 12 Şubat ASKİ Ankara baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu? İşte ASKİ 12 Şubat Ankara baraj doluluk oranları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:26

Ankara Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı doluluk oranı yüzde kaç olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara'da geçtiğimiz yaz aylarında baraj seviyelerinde yaşanan düşüklük nedeniyle 12 saate varan uygulandı. Yaşanan su kesintilerinden dolayı vatandaşlar baraj seviyelerini artık yakından takip etmeye başladı.

Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?

Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından her gün güncel olarak Ankara'da bulunan bütün içme suyu barajlarının su seviyeleri güncel olarak paylaşılıyor. ASKİ tarafından 12 Şubat Ankara baraj doluluk oranları da duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu olduğu merak ediliyor.

Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 12 ŞUBAT

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Akyar'da yüzde 25,17, Çamlıdere'de yüzde 18,11, Çubuk'ta yüzde 18,62, Eğrekkaya'da yüzde 31,37, Kargalı'da yüzde 16,42, Kavşakkaya'da yüzde 15,45, Kesikköprü'de yüzde 100, Kurtboğazı'nda yüzde 18,26, Peçenek'te yüzde 19,24 ve Türkşerefli barajında ise yüzde 5,92 doluluk oranı bulunuyor.

Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılının ocak ayında 55,726,949 gelen su miktarı ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise bu miktarın 23.485.595 olduğu belirtildi. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aylara oranla gelen su miktarları şöyle:

Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?
ETİKETLER
#su kesintileri
#Aşkıntır
#Ankara Barajları
#Ankara Baraj Doluluk Oranları
#Baraj Seviyeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.