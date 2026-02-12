Ankara baraj doluluk oranı 12 Şubat! ASKİ Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu?

Ankara Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı doluluk oranı yüzde kaç olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara'da geçtiğimiz yaz aylarında baraj seviyelerinde yaşanan düşüklük nedeniyle 12 saate varan su kesintileri uygulandı. Yaşanan su kesintilerinden dolayı vatandaşlar baraj seviyelerini artık yakından takip etmeye başladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından her gün güncel olarak Ankara'da bulunan bütün içme suyu barajlarının su seviyeleri güncel olarak paylaşılıyor. ASKİ tarafından 12 Şubat Ankara baraj doluluk oranları da duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Akyar, Çamlıdere, Çubuk, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajı yüzde kaç dolu olduğu merak ediliyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 12 ŞUBAT

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Akyar'da yüzde 25,17, Çamlıdere'de yüzde 18,11, Çubuk'ta yüzde 18,62, Eğrekkaya'da yüzde 31,37, Kargalı'da yüzde 16,42, Kavşakkaya'da yüzde 15,45, Kesikköprü'de yüzde 100, Kurtboğazı'nda yüzde 18,26, Peçenek'te yüzde 19,24 ve Türkşerefli barajında ise yüzde 5,92 doluluk oranı bulunuyor.

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılının ocak ayında 55,726,949 gelen su miktarı ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise bu miktarın 23.485.595 olduğu belirtildi. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aylara oranla gelen su miktarları şöyle: