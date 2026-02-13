Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Yaşam
İstanbul'da barajların son durumu ne su seviyesi yükseldi mi kaç oldu?

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum merak konusu haline geldi. Megakentte milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren su seviyeleri, 13 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yeniden gündeme taşındı. İstanbul baraj doluluk oranı verileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel biçimde paylaşıldı.

13.02.2026
İstanbul’da su kaynaklarının seviyesi günlük olarak izlenmeye devam ediyor.

Özellikle kış aylarında artan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan İstanbul baraj doluluk oranları her gün açıklanıyor.

İstanbul’da barajların son durumu ne su seviyesi yükseldi mi kaç oldu?

İSTANBUL’DA BARAJLARIN SON DURUMU NE?

İSKİ verilerine göre, 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 37.4 olarak kaydedildi.

İstanbul’da barajların son durumu ne su seviyesi yükseldi mi kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı yüzde 53.57

Darlık Barajı yüzde 56,86

Elmalı Barajı yüzde 93,12

Terkos Barajı yüzde 23,76

Alibey Barajı yüzde 32,69

Büyükçekmece Barajı yüzde 27,2

Sazlıdere Barajı yüzde 23,87

Istrancalar Barajı yüzde 71,45

Kazandere Barajı yüzde 15,19

Pabuçdere Barajı yüzde 12,91

