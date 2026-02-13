İstanbul’da barajların son durumu ne su seviyesi yükseldi mi kaç oldu?

İstanbul’da su kaynaklarının seviyesi günlük olarak izlenmeye devam ediyor.

Özellikle kış aylarında artan yağışlarla birlikte İSKİ baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan İstanbul baraj doluluk oranları her gün açıklanıyor.

İSTANBUL’DA BARAJLARIN SON DURUMU NE?

İSKİ verilerine göre, 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 37.4 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı yüzde 53.57

Darlık Barajı yüzde 56,86

Elmalı Barajı yüzde 93,12

Terkos Barajı yüzde 23,76

Alibey Barajı yüzde 32,69

Büyükçekmece Barajı yüzde 27,2

Sazlıdere Barajı yüzde 23,87

Istrancalar Barajı yüzde 71,45

Kazandere Barajı yüzde 15,19

Pabuçdere Barajı yüzde 12,91