Macron, Hindistan'da diplomasiye koşu arası verdi! Sokaklara indi hem koştu hem de halkı selamladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmadan önce Mumbai şehrini ziyaret etti.

Press Trust of India'nın haberine göre Macron, saat 11.00 sıralarında şehrin sahil bölgesindeki Marine Drive Bulvarı'ndaki Churchgate bölgesinde koşu yaptı.

Lacivert bir tişört giyen ve siyah güneş gözlüğü takan Fransız liderin, spor kıyafetleriyle güvenlik görevlileri eşliğinde koşu yapması ve bu esnada yayalara selam vermesi sosyal medyaya yansıdı.