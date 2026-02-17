İtalya'da tarihi Sannazaro Tiyatrosu alevlere teslim oldu! Çatısı çöktü

İtalya'nın Napoli şehrinde yer alan Chiaia bölgesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu. Bölge sakinlerinin tahliye edildiği yangında tarihi Sannazaro Tiyatrosu da alevlere teslim oldu.

Tarihi tiyatronun çatısının çökmesine ve binada hasara neden olan yangından 4 kişinin etkilendiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedbir amaçlı kontrollerden geçirildiği kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin durumu yakından takip ettiği ifade edilirken, bölge halkın dikkatli olmaları ve yerel yetkililerle iletişimde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Polis yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.