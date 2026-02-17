Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Elazığ'da güpegündüz silahlı saldırı dehşeti yaşandı. M.A.A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, kimliği öğrenilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.'ya 7 el ateş etti. M.A.A., kurşunlarla ağır yaralanarak yere yığılırken saldırgan bu kez M.A.A.'ya tekmeler savurdu. Silahlı saldırganı çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Silahlı kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.