Dünya İran'ın yayımladığı Netanyahu videosunu konuşuyor

ABD ile İran arasındaki gerilim Cenevre'de devam eden müzakere görüşmelerine rağmen sürerken, Tahran'ın servis ettiği bir yapay zeko videosu dikkat çekti. İranlı hesaplar, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşi Sara'nın, İran askerleri tarafından operasyonla kaçırıldığı bir animasyon yayınladı. Propaganda amaçlı hazırlanan görüntü büyük ses getirdi.

