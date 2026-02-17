Başıboş at trafiği birbirine kattı! Bursa'daki o anlar kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çevre yolunda başıboş dolaşan bir at görüldü. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan at, sürücülere zor anlar yaşattı. Atı fark eden sürücüler, ani manevralarla çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde atın bir süre yol ortasında dolaştığı, sürücülerin ise hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü.