'Kuş cenneti'nde muhteşem manzara: Sahilde metrelerce buz yığını oluştu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havanın aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu.
Kış boyunca yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülmeye başlandı. Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu.