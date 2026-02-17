Otomobil, kavşaktan geçen koyun sürüsüne daldı! 5 hayvan telef oldu

Hatay’da sahipleri tarafından kavşaktan geçirilmeye çalışan koyunlara, otomobil çarptı. 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu kaza anı ise kameralara yansıdı.

Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yaşanan kazada, Ömer Şahan isimli vatandaş koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmek istedi. Tam kavşağa geldiklerinde hızla hareket eden bir otomobil duramayarak koyun sürüsünün içine daldı. Şahan ve araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, 5 hayvan telef oldu.