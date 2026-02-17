Pakistan’da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Pakistan’ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Bajaur bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında bomba yüklü araç patladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası kontrol noktası yıkılırken, bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saldırının arkasında kimin olduğu ise henüz netlik kazanmadı.