Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, başkentte yer alan tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

31 ÖLÜ, 169 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaşanan bombalı saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.