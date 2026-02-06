Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan bir kez daha patlamayla sarsıldı. Başkent İslamabad'da cuma namazı esnasında Khadijatul Kubra Camii'nde bombalı saldırı meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 13:58

'ın başkenti İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, başkentte yer alan tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

31 ÖLÜ, 169 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaşanan bombalı saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Nijerya'da camiye hain saldırı! Bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#patlama
#pakistan
#terör saldırısı
#İslamabad Saldırısı
#Şii Camii
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.