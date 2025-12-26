Suriye'de camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Suriye'nin Humus şehrinde yer alan Vadi Ez-Zeheb Mahallesi’nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, yaşanan patlama nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktardı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.