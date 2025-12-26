Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump ile Zelenskiy barış için bir kez daha bir araya gelecek! Kritik görüşmenin tarihi belli

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. ABD merkezli haber sitesi Axios gazetesinin Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, iki liderin Mar-a-Lago'da görüşeceği belirtildi.

Trump ile Zelenskiy barış için bir kez daha bir araya gelecek! Kritik görüşmenin tarihi belli
Ukrayna'da barış görüşmeleri geçtiğimiz hafta ABD'nin Miami şehrinde gerçekleşirken, Florida eyaleti yeni bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios gazetesinin Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Pazar günü Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı bildirildi.

Trump ile Zelenskiy barış için bir kez daha bir araya gelecek! Kritik görüşmenin tarihi belli

''DOĞRU YÖNDE İLERLİYORUZ''

Axios'un haberine göre; ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Ukrayna'nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Miami'de yapılan görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak tanımladı.

ABD'li yetkili, "Ruslar ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada, son bir yıldakinden daha fazla ilerleme kaydettik. Topu ağlara göndermek istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz" dedi. Yetkili, ABD'nin NATO'nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini onay için Senato'ya göndermeye hazır olduğunu doğruladı.

Trump ile Zelenskiy barış için bir kez daha bir araya gelecek! Kritik görüşmenin tarihi belli

''YENİ YIL ÖNCESİNDE KARAR ALINABİLİR''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir" demişti.

