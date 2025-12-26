Jeffrey Epstein'in ölümü için ağabeyinden skandal suçlama: Trump yetkilendirdi!

Jeffrey Epstein'in ağabeyi Mark Epstein, kardeşinin, ''isimleri açıklamak üzere olması'' nedeniyle öldürüldüğünü öne sürdü. Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) iddialarını ileten Mark Epstein'ın bu ifadeleri, ABD Adalet Bakanlığı tarafından salı günü yayımlanan 11 bin yeni dosya arasında yer aldı. Dosyada, söz konusu cinayetin, "Donald Trump tarafından yetkilendirildiği" iddiası da bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri kamuoyu ile paylaşmasının ardından en kapsamlı olan bu dosya, yayımlanan belgelerle beraber yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Epstein'in ölümüyle ilgili iddiaları her defasında reddetti. Adalet Bakanlığı yetkilileri salı günü sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, “Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulmuş, Başkan Trump’a yönelik asılsız ve sansasyonel iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, zaten çoktan Trump’a karşı kullanılmış olurdu” ifadelerine yer verildi.

JEFFREY EPSTEIN NASIL ÖLDÜ?

Epstein, 10 Ağustos 2019’da Manhattan’daki hücresinde asılı halde bulunmuştu. New York Adli Tıp Kurumu ölüm nedenini asılmaya bağlı intihar olarak açıklamıştı.

Ancak Adalet Bakanlığı’nın salı günü yayımladığı ve Federal Cezaevleri Bürosu (BOP) soruşturmasını da içeren belgeler, Epstein’ın bulunduğu hücrenin olası bir suç mahalli olarak güvence altına alınmadığını ortaya koydu.

Yeni belgelere göre Epstein, ölümünden haftalar önce intihara teşebbüs etmişti. 23 Temmuz 2019 tarihli bir raporda, "Epstein’ın boynunda ev yapımı bir ilmekle, yerde cenin pozisyonunda yatar halde bulunduğu, ağır nefes aldığı, ancak bilincinin yerinde olduğu" kaydedildi.

Personelin ayağa kalkması ve kelepçelenmesi yönündeki talimatlarına uymadığı belirtilen Epstein’ın bir gün boyunca intihar gözetiminde tutulduğu ifade edildi.