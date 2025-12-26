Yarın kar yağacak mı 27 Aralık? Uzmanlar cumartesi günü kar yağışı uyarısı verdi

Binlerce kişinin gündeminde olan kar yağışı için bekleyiş devam ediyor. Son günlerde düşen sıcaklıkların ardından uzmanlar da yeni yıla kar yağışı ile beraber girebileceğimizi söyledi.

YARIN KAR YAĞACAK MI 27 ARALIK?

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Uzman isimler de yeni yıla kar yağışı ile beraber girebileceğimizi söylüyor.



CUMARTESİ GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Beklentilere göre cumartesi günü karla karışık yağmur görülebilir.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.