Editor
 Baran Aksoy

Bakan Kacır: Türkiye İHA üretiminde dünya lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu söyledi.

Bakan Kacır: Türkiye İHA üretiminde dünya lideri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu Açılış Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu.

241 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bakan Kacır, üretimde ve teknoloji geliştirmede atılan uzun vadeli adımların neticesinde imalat sanayi katma değerinin 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Bakan Kacır: Türkiye İHA üretiminde dünya lideri

"İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİ"

Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunun altını çizen Bakan Kacır, "Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya gibi pek çok üründe Avrupa'nın önde gelen üreticisi konumunda yer alan bir Türk sanayii inşa ettik" dedi.

Bakan Kacır: Türkiye İHA üretiminde dünya lideri

"TÜRKİYE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIŞINDAN EN REKABETÇİ ÜLKEDİR"

Yıllık ürün ihracatının imalat sanayinin öncülüğünde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktığını aktaran Bakan Kacır, "Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta ürettiği ürün ve ihracat yaptığı pazar çeşitliliği açısından en rekabetçi ülkedir" ifadelerini kullandı.

